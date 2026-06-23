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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Οι απαντήσεις στο μάθημα των Γαλλικών - Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, συνεχίστηκαν σήμερα, Τρίτη (23/06), με το μάθημα των Γαλλικών. Άλλα δύο μαθήματα απομένουν για το τέλος.

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Πανελλήνιες
Πανελλήνιες | Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη
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Γαλλικά έδιναν σήμερα, Τρίτη (23/06), οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026, που είχαν επιλέξει το εν λόγω ειδικό μάθημα.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Γαλλικά

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις στα Γαλλικά

Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη, με το μάθημα των Ιταλικών και ολοκληρώνονται την Πέμπτη με τους μαθητές που εξετάζονται στο μάθημα των Ισπανικών.

Στο τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχει κάνει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα. 

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

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