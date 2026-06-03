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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Οι πρώτες απαντήσεις στα Αρχαία για τους υποψήφιους των ΓΕΛ

Οι πρώτες απαντήσεις για τα Αρχαία Ελληνικά, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα (03/06), οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

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Πανελλήνιες Εξετάσεις
Πανελλήνιες Εξετάσεις | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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Στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και την Βιολογία, ανάλογα με την κατεύθυνσή τους, εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

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