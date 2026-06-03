Στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και την Βιολογία, ανάλογα με την κατεύθυνσή τους, εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά
Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.
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