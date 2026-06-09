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Σε τέσσερα μαθήματα εξετάστηκαν σήμερα, Τρίτη (09/06), οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

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Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στο Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στο Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

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Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.