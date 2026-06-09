Σε τέσσερα μαθήματα εξετάστηκαν σήμερα, Τρίτη (09/06), οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.
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Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στο Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στο Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Στοιχεία Μηχανών
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στα Στοιχεία Μηχανών
Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.
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