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Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη (09/06), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

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