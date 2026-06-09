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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Σε αυτά τα θέματα εξετάστηκαν σήμερα τα ΕΠΑΛ

Αναλυτικά, όλα τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα (09/06) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

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Πανελλήνιες Εξετάσεις | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη (09/06), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Υγιεινή

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στο Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Στοιχεία Μηχανών

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