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Τρία μαθήματα προσανατολισμού έδωσαν σήμερα, Παρασκευή (05/06), οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Εκείνοι που ανήκουν στην ομάδα προσανατολισμού Οικονομίας/Πληροφορικής, κάθισαν στα θρανία και έλαβαν θέματα για το μάθημα της Πληροφορορικής.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Πληροφορική

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στην Πληροφορική

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Οι μαθητές των ΓΕΛ θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους την ερχόμενη Δευτέρα (08/06), με: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής).