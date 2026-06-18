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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Συνεχίζονται με Γραμμικό Σχέδιο - Το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων

Στο Γραμμικό Σχέδιο εξετάζονται σήμερα, Πέμπτη (18/06), οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων. Αναλυτικά, το πρόγραμμα που ακολουθεί.

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Πανελλήνιες
Πανελλήνιες | Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη
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Με το ειδικό μάθημα Γραμμικό Σχέδιο συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη (18/06), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Το μάθημα αποτελεί βασική δοκιμασία για όσους στοχεύουν στην εισαγωγή τους σε σχολές όπως η Αρχιτεκτονική, η Εσωτερική Αρχιτεκτονική, η Γραφιστική κ.α.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν την ικανότητά τους στην ακριβή αποτύπωση σχημάτων, την οργάνωση του χώρου και την τήρηση των κανόνων του τεχνικού σχεδίου.

Μετά το Γραμμικό Σχέδιο, σειρά έχουν τα Γερμανικά, αύριο, Παρασκευή (19/06). Ύστερα, εξετάζονται Μουσική Αντίληψη και Αρμονία, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά - αυτά από το Σάββατο έως και την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε και ολοκληρώνονται οι φετινές Πανελλήνιες.  

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