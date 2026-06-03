Στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και την Βιολογία, ανάλογα με την κατεύθυνσή τους, εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Μαθηματικά

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις στα Μαθηματικά

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026

Οι Πανελλήνιες θα συνεχιστούν την Παρασκευή για τα ΓΕΛ και πάλι με μαθήματα κατεύθυνσης. Αναλυτικά:

Παρασκευή 5 Ιουνίου: Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Πληροφορική (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής).

Δευτέρα 8 Ιουνίου: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Οικονομίας/Πληροφορικής). Με αυτά τα μαθήματα ολοκληρώνεται ο κύκλος των γενικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ.