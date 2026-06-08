Σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία εξετάστηκαν σήμερα, Δευτέρα (08/06), οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, που έδωσαν έτσι το τελευταίο τους μάθημα - εάν δεν έχουν επιλέξει κάποιο από τα ειδικά.

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Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.