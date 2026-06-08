Σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία εξετάστηκαν σήμερα, Δευτέρα (08/06), οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, που έδωσαν έτσι το τελευταίο τους μάθημα - εάν δεν έχουν επιλέξει κάποιο από τα ειδικά.
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Οικονομία
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στην Οικονομία
Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.
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