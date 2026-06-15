Αυλαία σήμερα και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τα ΕΠΑΛ, με τους υποψήφιους να δίνουν το τελευταίο τους μάθημα.

Αναλυτικά, εξετάστηκαν σε Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, στους Κινητήρες Αεροσκαφών και στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θύματα στα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θύματα στους Κινητήρες Αεροσκαφών

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θύματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα

Παρόλο που τα υποχρεωτικά μαθήματα τελειώνουν σήμερα, την Τρίτη 16 Ιουνίου ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα Αγγλικά.

Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με το μάθημα των Ισπανικών και αφορούν τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εισαγωγής σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα

Αναλυτικότερα, μετά τα Αγγλικά ακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο στις 17 Ιουνίου, το Γραμμικό Σχέδιο στις 18 Ιουνίου, τα Γερμανικά στις 19 Ιουνίου, η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 20 Ιουνίου, η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22 Ιουνίου, τα Γαλλικά στις 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου.