Στην Ιστορία εξετάστηκαν σήμερα, Δευτέρα (08/06), οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Ιστορία

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις πρώτες απαντήσεις στην Ιστορία

Υπενθυμίζεται πως οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έδωσαν Ιστορία, ενώ εκείνοι των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έγραψαν Φυσική και οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, Οικονομία.

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.