Πανελλήνιο πένθος για τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: Τι μπορεί να προκάλεσε το σοκαριστικό τροχαίο

Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, όπου επτά νεαροί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κατά τη διάρκεια προσπέρασης και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Άλλοι τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι άτυχοι φίλαθλοι, όλοι νεαρής ηλικίας, είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τρίτης από τη Βόρεια Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν, όπου την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη γαλλική ομάδα στο πλαίσιο του Europa League. Το δρομολόγιο περιλάμβανε τη διέλευση από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία, μέσα από χώρες της Σένγκεν για να αποφευχθούν γραφειοκρατικά ζητήματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες, με κατεύθυνση τη Λούγκοζ. Ο οδηγός του μαύρου βαν επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση, περνώντας αριστερά από βυτιοφόρο, και πριν προλάβει να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενη νταλίκα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με το όχημα να διαλύεται και τα συντρίμμια να εκτοξεύονται στο οδόστρωμα και τα πρανή του δρόμου. Επτά επιβάτες σκοτώθηκαν ακαριαία.

Στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα βρίσκονται ο Έλληνας πρόξενος και διερμηνέας της πρεσβείας, παρέχοντας προξενική αρωγή στους τραυματίες και συντονίζοντας τις διαδικασίες ταυτοποίησης και επαναπατρισμού των θυμάτων σε συνεργασία με τις ρουμανικές Αρχές.

Πιθανά αίτια της τραγωδίας

Η ανάλυση του βίντεο του δυστυχήματος έδειξε ότι το minibus των φιλάθλων, ενώ είχε σχεδόν ολοκληρώσει την προσπέραση, ενεργοποίησε δεξί φλας για να επιστρέψει στη λωρίδα του. Αμέσως μετά όμως βγήκε ξανά στο αντίθετο ρεύμα, ενεργοποιώντας αριστερό φλας και πέφτοντας αφρενάριστο πάνω στη νταλίκα. Δεν φαίνεται να επιχειρήθηκε πέδηση, καθώς τα φώτα STOP δεν άναψαν ούτε στιγμή πριν τη σύγκρουση.

Πέρα από το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους ή αιφνίδιας αδιαθεσίας του οδηγού, εξετάζεται και το σενάριο εξωτερικής επίδρασης, όπως οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία του βαν λόγω του τετραγωνισμένου όγκου και της μεγάλης επιφάνειάς του. Η πιθανότητα κλαταρίσματος ελαστικού ή ελαφράς σύγκρουσης με το βυτιοφόρο φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς δεν διακρίνεται φθορά στο πίσω μέρος του οχήματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι πιο πιθανές αιτίες της τραγωδίας συγκλίνουν σε πλήρη απώλεια προσοχής ή αιφνίδιο παθολογικό επεισόδιο του οδηγού.

Η αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του κόσμου

Το δυστύχημα συγκλόνισε την οικογένεια του ΠΑΟΚ και την τοπική κοινωνία. Μέλη του προπονητικού επιτελείου και σχεδόν σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσουν φόρο τιμής στους επτά οπαδούς, ανάβοντας κεριά και αφήνοντας λουλούδια. Στο πλευρό τους βρέθηκαν και φίλοι της ομάδας, εκφράζοντας με συνθήματα την αγάπη τους και τη θλίψη τους για την απώλεια.

Ο Ιβάν Σαββίδης, πρόεδρος της ΠΑΕ, δήλωσε συντετριμμένος για την άδικη απώλεια νέων ανθρώπων και τόνισε ότι η ομάδα θα καλύψει όλα τα έξοδα για τον επαναπατρισμό των θυμάτων και την υποστήριξη των οικογενειών τους. Επιπλέον, η ΠΑΕ ζήτησε αναβολή του αγώνα με τη Λιόν, αίτημα που αρνήθηκε η UEFA, ενώ οι σημαίες της Τούμπας κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο ΠΑΟΚ ανέφερε:

«Ο χρόνος σταματά. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Μια ακόμα μαύρη μέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά.»

Η σκέψη της ομάδας είναι επίσης στους τραυματίες, για τους οποίους διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και γρήγορη επιστροφή στα σπίτια τους.