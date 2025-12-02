Πάνω από 1.500 τρακτέρ στη Νίκαια: Τα απίστευτα drone πλάνα από τα μπλόκα των αγροτών

Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, με τα τρακτέρ μόνο στον κόμβο της Νίκαιας να ξεπερνούν τα 1.000 - 1.500.

Αποστομωτικά πλάνα με drone φέρνει το φως το Orange Press Agency, τα οποία δείχνουν το μέγεθος και τη δυναμική της κινητοποίησης, η οποία αποτελεί μια από τις «μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών».

Όπως καταγράφεται, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο «πάρκινγκ» τρακτέρ, με τις ουρές των αγροτικών μηχανημάτων να εκτείνονται σε μήκος χιλιομέτρων.

Διαβάστε επίσης: Η τριπλή στρατηγική της κυβέρνησης για να δώσει λύση στον γόρδιο δεσμό με τους αγρότες

Εκατοντάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε πυκνούς σχηματισμούς, κλείνοντας τον νευραλγικό οδικό άξονα και στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση.

Μπλόκα αγροτών: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Την ίδια ώρα, σε κατάσταση κυκλοφοριακού «εμφράγματος» βρίσκεται μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου. Πέρα από τη Νίκαια, ισχυρά μπλόκα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα, στα Μάλγαρα, στους Ευζώνες και την Ημαθία, με την Τροχαία να προχωρά συνεχώς σε εκτροπές της κυκλοφορίας για να αποφευχθούν τα ατυχήματα.

Οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι θα «παραμείνουν στη θέση τους», μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Πλάνο drone από τις αγροτικές κινητοποιήσεις | Orange Press Agency