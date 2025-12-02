Η τριπλή στρατηγική της κυβέρνησης για να δώσει λύση στον γόρδιο δεσμό με τους αγρότες

Με τη στρατηγική ανοιχτή η πόρτα του διαλόγου - γκάζι στις πληρωμές - ανοιχτοί και οι δρόμοι, επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να υπερβεί τη δοκιμασία των αγροτικών μπλόκων λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους αποκλείοντας και τα λιμάνια από τους δρόμους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πάντως έστειλε χθες το μήνυμα ότι η ΕΛ.ΑΣ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός.

Η επιχειρησιακή άσκηση βεβαίως δεν είναι εύκολη, καθώς η κυβέρνηση δεν επιθυμεί τη ρήξη με τον πρωτογενή τομέα, αλλά πρέπει και να διασφαλίσει την ομαλή κυκλοφορία σε μία στιγμή που οι αγρότες κινητοποιούνται ήδη σε Καρδίτσα, Νίκαια και Μάλγαρα δηλώνοντας αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Κωστής Χατζηδάκης και Κώστας Τσιάρας υπογράμμισαν χθες εκ νέου ότι η πόρτα τους είναι ανοιχτή ανά πάσα στιγμή για αγρότες και κτηνοτρόφους, διαβεβαιώνοντας ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών και ότι η κυβέρνηση απέδειξε ήδη ότι τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που θέτει. Ταυτοχρόνως όμως εκπέμπεται το μήνυμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή στις καταλήψεις δρόμων.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση. Να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις. Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Νεά Δημοκρατία για αγρότες: Μέχρι το τέλος της χρονιάς η καταβολή ενισχύσεων

Ο στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να ολοκληρωθούν οι πληρωμές της χρονιάς και εκείνες που εκκρεμούν από παλαιότερες ενισχύσεις, ύψους 1,2 δις ευρώ, ενώ είναι διαρκής η υπόμνηση ότι στο τέλος οι έντιμοι αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα, καθώς μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου σε περίπου 44.000 ΑΦΜ θα γίνει ανακατανομή των περίπου 113 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν μείνει από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Στην κυβέρνηση βεβαίως αναγνωρίζουν ότι οι πληρωμές δεν μπορούν να αποκλιμακώσουν αυτομάτως τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά δεν πατούν φρένο και στο μεγάλο στοίχημα μεταμόρφωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο ένα διαφανές και αξιόπιστο σύστημα που όπως μεταδίδουν θα είναι κοινωνικά δίκαιο.

Το μήνυμα ότι η δύσκολη αυτή περίοδος θα λειτουργήσει εντέλει υπέρ των έντιμων παραγωγών έστειλε και ο Πρωθυπουργός χθες από το Λονδίνο. «Είναι μια επώδυνη μετάβαση αυτή τη στιγμή, αλλά σε ένα χρόνο από τώρα, θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι όποιος παραγωγός δικαιούται επιδότηση θα λάβει το ποσό που δικαιούται.

Και επειδή εξαλείφουμε το περιττό βάρος και τη διαφθορά από το σύστημα, οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα, καθώς το συνολικό ποσό παραμένει το ίδιο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταρρύθμισης που μπορεί να είναι επώδυνη βραχυπρόθεσμα, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι το σωστό», είπε.

Ταυτοχρόνως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει και στο διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας. «Στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία.

Αυτή τη στιγμή η ΝΔ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που έχει αξιόπιστη πρόταση για τη διακυβέρνηση και την πρόοδο της χώρας», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και κρίνοντας τον στόχο της αυτοδυναμίας της ΝΔ εφικτό.