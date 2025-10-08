Πάνος Ρούτσι «Μετά από μια μάχη υπάρχει και ένας αγώνας που συνεχίζεται - Ευχαριστώ όλο τον κόσμο»

Συγκινημένος, φορώντας μια μπλούζα με τον γιό του Ντέμι, ο Πάνος Ρούτσι μετά την αποδοχή του αιτήματος του για εκταφή του γιού του, ευχαρίστησε όλο τον κόσμo από το Σύνταγμα.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά από 23 ημέρες; ο Πάνος Ρούτσι, σταμάτησε την απεργία πείνας που έκανε καθώς όλα τα αιτήματα του έγιναν δεκτά και σήμερα (08/10) κάλεσε σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή για τη νίκη που κατέκτησε.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια μέρας χαράς και τριπλής νίκης. Νικήσαμε μια μάχη δικιά μου, των παιδιών μου και της γυναίκας μου. Αλλά μετά από μια μάχη υπάρχει και ένας αγώνας που συνεχίζεται και αυτό είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους, δεν σταματάμε εδώ.

Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα. Μια οικογένεια τεράστια σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουμε μέχρι τέλους».

Πάνος Ρούτσι: Οι εικόνες από το Σύνταγμα

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι για τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα σήμερα στις 18:30.

Μεταξύ του κόσμου, βρέθηκε και η γυναίκα του Μιρέλα, ο γιός του και η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πάνος Ρούτσι, Μιρέλα Ρούτσι και Ζωή Κωνσταντοπούλου | EUROKINISSI

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι | EUROKINISSI

