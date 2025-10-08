Πάνος Ρούτσι «Μετά από μια μάχη υπάρχει και ένας αγώνας που συνεχίζεται - Ευχαριστώ όλο τον κόσμο»

Συγκινημένος, φορώντας μια μπλούζα με τον γιό του Ντέμι, ο Πάνος Ρούτσι μετά την αποδοχή του αιτήματος του για εκταφή του γιού του, ευχαρίστησε όλο τον κόσμo από το Σύνταγμα.
Υπενθυμίζεται ότι, μετά από 23 ημέρες; ο Πάνος Ρούτσι, σταμάτησε την απεργία πείνας που έκανε καθώς όλα τα αιτήματα του έγιναν δεκτά και σήμερα (08/10) κάλεσε σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή για τη νίκη που κατέκτησε.
Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια μέρας χαράς και τριπλής νίκης. Νικήσαμε μια μάχη δικιά μου, των παιδιών μου και της γυναίκας μου. Αλλά μετά από μια μάχη υπάρχει και ένας αγώνας που συνεχίζεται και αυτό είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους, δεν σταματάμε εδώ.
Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα. Μια οικογένεια τεράστια σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουμε μέχρι τέλους».
Πάνος Ρούτσι: Οι εικόνες από το Σύνταγμα
Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι για τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα σήμερα στις 18:30.
Διαβάστε επίσης: Καρυστιανού για εκταφές και Τέμπη: «Μας πάνε σε δίκη χωρίς ένοχο ή έρευνα - Έπρεπε να έχουν γίνει»
Μεταξύ του κόσμου, βρέθηκε και η γυναίκα του Μιρέλα, ο γιός του και η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου.
- Στα επείγοντα του Αττικόν έγκυος από επίθεση του συντρόφου της: Χτυπήματα από πιρούνι στα μάτια της
- Ο «Μαντέλα» της Παλαιστίνης που θέλει απεγνωσμένα ελεύθερο η Χαμάς: «Κόκκινη γραμμή» για το Ισραήλ
- Στο πλευρό της Τουρκίας η Ζαχάροβα: «Η Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο το 1974 στην Κύπρο»
- «Με έβριζαν για τις σκηνές»: Ηθοποιός απαντά για το αληθινό σεξ σε αμφιλεγόμενη ταινία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.