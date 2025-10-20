Στα πλαίσια της τροπολογίας που κατατέθηκε σήμερα (20/10) για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και που θα συζητηθεί αύριο στη Βουλή, προβλέπεται και η απαγόρευση οποιασδήποτε αλλοίωσης του μνημείου.

Και ενώ ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει ότι «ούτε νέα σπρέι, ούτε νέες τέτοιες εκδηλώσεις, ούτε νέες αναγραφές ονομάτων» στο σημείο, οι πολίτες θεωρούν ότι οι 57, δεν πρέπει να ξεχαστούν.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, οι περισσότεροι Αθηναίοι αναφέρουν ότι δεν ενοχλούνται από την παρέμβαση, θεωρώντας την είτε δικαιολογημένη είτε προσωρινή.

«Όχι, σε καμία περίπτωση δεν με ενοχλεί που τα ονόματα βρίσκονται εδώ. Θα πρέπει να βρίσκονται εδώ. Κι αν κάποιος ενοχλείται, θα πρέπει να είναι οι πολιτικοί. Σίγουρα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στους πολίτες, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανήκει στον στρατό», δήλωσε ένας πολίτης.

Ένας άλλος πολίτης, αν και δεν συμφωνεί απόλυτα με την επιλογή του σημείου, τη θεωρεί κατανοητή. «Πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποιος χώρος πιο καλός από ό,τι είναι εδώ, χωρίς να δημιουργούνται τα προβλήματα που πηγάζουν από αυτή την κίνηση», ανέφερε.

«Έχουμε Δημοκρατία και ο καθένας, νομίζω, είναι ένας χώρος που μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει. Και εδώ χάθηκαν 57 ψυχές, νέα παιδιά, που πρέπει να βρουν δικαιοσύνη», σημείωσε από την πλευρά της μια γυναίκα.

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ένας Αμερικανός τουρίστας: «Η άποψή μου είναι ότι αν η κυβέρνηση είναι όντως συνένοχη σε αυτό που πραγματικά συνέβη, τότε νομίζω ότι έχουν την υποχρέωση να το γράψουν.

Και νομίζω ότι η διαδήλωση εδώ πρέπει να συνεχιστεί μέχρι η κυβέρνηση να παρουσιάσει όντως αποτελέσματα».

Διαβάστε επίσης: Άγνωστος Στρατιώτης: Από το τραύμα του πολέμου στον «αισθητικό εφιάλτη» του Παπαντωνίου

«Κοιτάξτε τώρα, προσωρινό είναι, διότι οι γονείς δεν θα καθίσουν όλη τους τη ζωή εκεί. Αν βρουν τη δικαίωσή τους, θα σταματήσουν και να ασχολούνται να 'ναι αναγραμμένα τα παιδιά τους στο μέρος εκεί. Πιστεύω ότι δικαίωση ψάχνουν πιο πολύ, παρά οτιδήποτε άλλο. Τα ονόματα πρέπει να τα θυμόμαστε αλλά δεν θα γίνει και μνημείο στο πάτωμα», σχολίασε ένας άλλος πολίτης.

«Έμαθα πως η κυβέρνηση θέλει να σβήσει τα ονόματα από τα παιδιά απ' τα Τέμπη εδώ πέρα και είναι κρίμα τώρα να βλέπεις τους νεκρούς, τη μνήμη τους, να σβήνεται. Είναι κακό. Είναι ονόματα που δεν υπάρχουν πλέον σαν άνθρωποι, έχουν “φύγει”, και πιστεύω είναι πολύ μεγάλη προσβολή να γίνει αυτό, να τα σβήσουνε», ανέφερε ένας νεαρός.

Παύλος Μαρινάκης: Η δήλωση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Υπενθυμίζεται ότι, η κυβέρνηση προτίθεται να καταθέσει τροπολογία η οποία, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, θα απαγορεύει στο εξής οποιαδήποτε αλλοίωση του μνημείου. «Από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο. Ούτε νέα σπρέι, ούτε νέες τέτοιες εκδηλώσεις, ούτε νέες αναγραφές ονομάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να σβήσει τα ήδη γραμμένα ονόματα. «Αυτά που υπάρχουν δεν θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν όσο μείνουν με το χρόνο», σημείωσε, εξηγώντας πως η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να δώσει αφορμή για πόλωση. «Η δικαιοσύνη στα Τέμπη δεν θα έρθει με κανένα σπρέι. Η δικαιοσύνη στα Τέμπη θα έρθει στο δικαστήριο» ανέφερε κλείονοντας.