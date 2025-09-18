Η σημερινή σηματοδοτεί την 4η ημέρα απεργίας πείνας που έχει ξεκινήσει ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις, ενός εκ των νεαρών που σκοτώθηκε στο εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών.

Και ακόμα και τώρα δηλώνει ανένδοτος, και έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα του για, όπως λέει, δικαίωση για το παιδί του, τα υπόλοιπα θύματα και τις οικογένειές του, με πάγια αιτήματα την απόδοση πραγματικής δικαιοσύνης, και τον εκταφιασμό της σορού του παιδιού του.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ, νιώθει πλέον τις σωματικές δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν, παίρνοντας κουράγιο από τη συμπαράσταση του κόσμου.

Πάνος Ρούτσι: «Δεν φοβάμαι»

Ερωτηθείς αν σε αυτό το διάστημα του έχει απευθυνθεί κάποιος κρατικός ή κυβερνητικός αρμόδιος, απάντησε:

«Όχι κανείς, σαν να μην υπάρχω εδώ, μπροστά στη Βουλή. Μόνο από την αντιπολίτευση ήρθαν. Ζητάω δικαίωση για το παιδί μου, για όλα τα παιδιά που χάθηκαν εκείνο το βράδυ, για το μπάζωμα, τη συγκάλυψη, για το DNA που πέταξαν».

Απαντώντας για το αν είναι ικανοποιημένος από το κλείσιμο της δικογραφίας, που οι συγγενείς των θυμάτων χαρακτηρίζουν βιαστικό και παράτυπο, και την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, είπε:

«Όχι, γιατί υπάρχουν στοιχεία και μάρτυρες που δεν μπήκαν στη δικογραφία. Για ποιον λόγο; Θα μείνω εδώ όσο χρειαστεί, το έχω υποσχεθεί στον γιο μου».

Είπε στο τέλος, σχετικά με την κατάστασή του: «Είμαι λίγο πιο αδύναμος. Δεν φοβάμαι, το έχω πάρει απόφαση, θα μείνω εδώ. Έχω πολλή στήριξη από τον κόσμο που έρχεται».