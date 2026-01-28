Το πρωί της Πέμπτης (29/1) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.
Για τον σκοπό αυτό, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας θα αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία, προκειμένου να μεταφέρει τους τραυματίες στην Ελλάδα.
Οι τρεις τραυματίες, οπαδοί του ΠΑΟΚ, είχαν τραυματιστεί στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.
