ΠΑΟΚ: Αύριο το πρωί η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών από τη Ρουμανία

Για την μεταφορά των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή την Πέμπτη (29/01).

Το βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ | INTIME
Το πρωί της Πέμπτης (29/1) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Για τον σκοπό αυτό, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας θα αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία, προκειμένου να μεταφέρει τους τραυματίες στην Ελλάδα.

Οι τρεις τραυματίες, οπαδοί του ΠΑΟΚ, είχαν τραυματιστεί στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

ΕΛΛΑΔΑ