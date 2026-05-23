Παπά Γρηγόρης, ο σπορτκάστερ: Η μοναδική περίπτωση του ιερωμένου από τη Λέσβο που μεταδίδει αγώνες

O παπα-Γρηγόρης Πολύμος, εφημέριος στον Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Κάτω Χάλικα, προάστιο της Μυτιλήνης, συνδυάζει τα ιερά του καθήκοντα με το πάθος του για τον αθλητισμό καθώς είναι (λογικά) ο μοναδικός ιερωμένος σπορτκάστερ στην Ελλάδα.

Την προηγούμενη Κυριακή ήταν στο «Καραπαναγιώτειο» γήπεδο της Μόριας και μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μόλις ολοκλήρωσε τη μετάδοση ενός αγώνα της Β' τοπικής κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου για λογαριασμό ενός καναλιού στο YouTube, του Mpalader TV.

Τρία χρόνια δραστηριοποιείται και μεταδίδει ποδοσφαιρικούς αγώνες ο π. Γρηγόρης Πολύμος. «Πάντα με την ευλογία του Μητροπολίτη μας» είπε.

Ο ιερέας σπορτκάστερ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΥ

«Έχουμε την άδεια να μεταδίδουμε αυτά τα παιχνίδια, να παίρνουμε συνεντεύξεις από τους ποδοσφαιριστές. Η ιδιότητα του ιερέα βέβαια είναι πάνω από όλα. Στην εκκλησία μας υπάρχουν άγιοι που τους αποκαλούμε αθλητές. Η εκκλησία βρίσκεται κοντά στον αθλητισμό, κοντά στα νέα παιδιά. Προσφέρουμε αυτήν την υπηρεσία, κάνουμε αυτό το λειτούργημα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ακόμη και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει ειδική επιτροπή που ασχολείται με τον αθλητισμό με πρόεδρό της τον μητροπολίτη Χίου. Άρα, ο αθλητισμός δεν αντιβαίνει στο λειτούργημα του κληρικού. Με μεγάλη χαρά βλέπουμε εδώ να αγωνίζονται οι νέοι. Τους παίρνουμε συνεντεύξεις, συνάπτουμε σχέσεις μαζί τους και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά και πιο κοντά στην εκκλησία έρχονται και αποκτούν και μια οικειότητα με τους κληρικούς μας».

Ο π. Γρηγόρης Πολύμος και με αφορμή την πρόσφατη αυτοχειρία στην Αθήνα των δυο νέων κοριτσιών αναφέρεται σε πολλές περιπτώσεις που πολλά παιδιά απευθύνονται σε αυτόν. «Εκτός από τα αθλητικά, εκτός γηπέδου. Αποκτούν αυτό το θάρρος και μας ρωτούν πολλά πράγματα. Τις αγωνίες, τους προβληματισμούς τους. Όσο μπορούμε τους δίνουμε ένα στήριγμα, μια ελπίδα. Όσο μπορούμε, τα οδηγούμε να παίρνουν σωστές αποφάσεις».

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ο παπα-Γρηγόρης δεν κρύβει ότι από παιδί του άρεσαν οι περιγραφές αγώνων.

«Δεν είχαμε τηλεόραση, από το ραδιόφωνο μεταδίδονταν οι αγώνες και προσπαθούσα τότε όταν τελείωνε ο αγώνας να τον ξαναπώ μόνος μου. Ένα βράδυ λέει, ήμουν ξαπλωμένος και περιέγραφα έναν αγώνα με τη φαντασία μου. Τον περιέγραφα δυνατά, δεν είχα καταλάβει ότι μίλαγα δυνατά. Ήταν ο πατέρας μου στο σπίτι και ρώτησε τη μητέρα μου εάν έχει ανοικτό το ραδιόφωνο και έχει αγώνα τέτοια ώρα. Μετά κατάλαβε ότι ήμουν εγώ ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου και μετέδιδα έναν αγώνα που είχα ακούσει πριν, στο ραδιόφωνο».

Πλέον ο παπα-Γρηγόρης, μέσω της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου, συμμετέχει στα δρώμενα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

«Σαν παρατηρητής αλλά και στις υποδομές. Ασχολούμαι με τα μικρά παιδιά στα προγράμματα τα αναπτυξιακά. Όταν λήγουν αυτά τα προγράμματα, κάνουμε μια γιορτούλα και σε μια από αυτές τις παρουσιάσεις με άκουσαν τα παιδιά που έχουν το Mpalader TV και μου είπαν ‘πάτερ θα έρθεις να μας βοηθήσεις να μεταδίδουμε τους αγώνες του τοπικού πρωταθλήματος, θέλεις να έρθεις να μας κάνεις το σπικάζ;’ Eτσι λοιπόν ξεκίνησα εδώ και τρία χρόνια και είμαστε ευχαριστημένοι κι ελπίζω να είναι ευχαριστημένοι και οι άνθρωποι που μας ακούνε».

Ο π. Γρηγόρης Πολύμος ταξιδεύει με τους ποδοσφαιριστές. «Έχουμε κάποιες ομάδες μας, όπως ήταν το Πλωμάρι που ήταν στη Γ΄ Εθνική και χρειάστηκε να κάνουμε ταξίδια εκτός Λέσβου, έχουμε τις γυναικείες ομάδες μας που είναι στη Β΄ και Γ΄ εθνική, έχουμε τις μικτές μας ομάδες. Προχτές ήμασταν στην Αθήνα για να μεταδώσουμε ένα παιχνίδι των μικτών ομάδων γυναικών της κατηγορίας Κ15. Κι εδώ να πω ότι έχουμε μια επιτυχία, περάσανε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας τα κορίτσια μας, της μικτής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου».

Πώς αντιμετωπίζουν οι φίλαθλοι όμως, τον σπορτκάστερ παπα-Γρηγόρη;

«Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία, φιλικά. Το χαίρονται κι εκείνοι. Στην αρχή τους φαινόταν κάπως παράξενο. Βέβαια είχαν συνηθίσει να με βλέπουν μέσα στα γήπεδα και με άλλη ιδιότητα. Ως παρατηρητή, στις μικτές ομάδες της ΕΠΣ Λέσβου... Ε τώρα με βλέπουν και από την κερκίδα να μεταδίδω τα παιχνίδια. Τους αρέσει πάρα πολύ, τουλάχιστον έτσι μου λένε αλλά και από τα σχόλια που παίρνουμε στο κανάλι του Mpalader TV βλέπουμε ότι αρέσει αυτό στον κόσμο».

Και καταλήγει ο παπα-Γρηγόρης. «Θέλουνε έτσι να είναι η εκκλησία. Κοντά τους... Έτσι στο πρόσωπο ενός κληρικού βλέπουν την ευρύτερη έννοια της εκκλησίας, αλλά και της πίστης μας».