Παπαγγελής από Άρειο Πάγο: «Ο Καραμανλής γνώριζε τα κενά ασφαλείας στα τρένα - Να ζητήσει άρση απορρήτου»

Ερωτήματα και αιχμές για την καθυστέρηση των δικαστικών διαδικασιών άφησαν, βγαίνοντας από το μέγαρο του Αρείου Πάγου, ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της αδικοχαμένης Αναστασίας, και η συνήγορος συγγενών θυμάτων των Τεμπών - πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μετά την εμφάνισή τους ενώπιον του ανακριτή Αρεοπαγίτη, όπου δήλωσαν παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την κοινή τους πεποίθηση ότι επιχειρείται να υποβαθμιστούν οι πολιτικές ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών, με τον κ. Παπαγγελή να στρέφει τα «βέλη» του στον τότε υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Παπαγγελής: «Αν αποδειχθεί ότι είναι τίμιος, τότε ίσως να τον συγχωρέσουμε»

«Μετά από τρία χρόνια και τρεις μήνες έχουμε καταλάβει όλοι, έχει καταλάβει όλο το πανελλήνιο ότι ο πρώην υπουργός Μεταφορών Καραμανλής γνώριζε τα πάντα. Γνώριζε για τη σαθρότητα του συστήματος υποδομών των τρένων. Γνώριζε για το δίκτυο το οποίο δεν πληρούσε κανένα στοιχείο ασφάλειας. Γνώριζε για την έλλειψη προσωπικού» δήλωσε ο κ. Παπαγγελής.



«Το γιατί δεν έκανε κάτι για να τα σταματήσει όλα αυτά είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει. Μας είπε ότι θέλει να καθαρίσει το όνομά του» συμπλήρωσε με νόημα.



«Σαν πατέρας του λέω ότι δεν μπορεί να καθαρίσει το όνομά του εάν δεν προσφύγει με γραπτή του εντολή στο Δικαστικό Συμβούλιο και να ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του και των τραπεζικών του λογαριασμών. Αν αυτά ελεγχθούν και αποδειχθεί ότι όντως είναι όλα σωστά και είναι τίμια όπως μας λέει, τότε ίσως να τον συγχωρέσουμε» κατέληξε ο χαροκαμένος πατέρας.

Κωνσταντοπούλου: «Η πραγματική δίκη θα γίνει όταν απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για μια εσκεμμένα κατακερματισμένη και αργή διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των πολιτικών προσώπων.

«Ο αγώνας για δικαιοσύνη θέλει πολύ μεγάλες αντοχές, θέλει αποφασιστικότητα, επιμονή. Οι διαδικασίες για την λογοδοσία των πολιτικών προσώπων είναι εξαιρετικά βραδείς, παρά τις υποκριτικές πρωτοβουλίες και δηλώσεις της κυβέρνησης» ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κατηγορούμενος Καραμανλής, που ήθελε δήθεν να πάει στο φυσικό του δικαστή, εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο ακόμη δεν έχει κληθεί ούτε σε απολογία» κατήγγειλε η ίδια.

«Η δική μας προτεραιότητα και ο δικός μας στόχος είναι μέσα από αυτή την κατακερματισμένη διαδικασία να συλλέξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε μια πραγματική δίκη όλων των υπαιτίων.

Η πραγματική δίκη όλων των υπαιτίων και των υψηλά ισταμένων δεν είναι βέβαια ούτε αυτή που γίνεται στη Λάρισα, ούτε αυτές οι συντετμημένες και περικεκομμένες ανακρίσεις» υπογράμμισε.

«Η πραγματική δίκη θα γίνει σε συνθήκες κράτους δικαίου, όταν θα απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση, η οποία παρεμβαίνει πρωί βράδυ και βράδυ πρωί στη δικαστική λειτουργία για να αποσείσει τις ευθύνες της. Ο χρόνος κοντεύει. Δεν θα αργήσει πολύ. Και τότε η αλήθεια θα λάμψει» κατέληξε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.