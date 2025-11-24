Δραματική είναι η κατάσταση στα Τζουμέρκα και τον οικισμό Σγάρα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας. Η άνοδος της στάθμης των νερών του Καταρακτινού ποταμού κατάπιε ότι βρήκε στο πέρασμά του και οι καταστροφές στα χωριά που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, είναι πρωτοφανείς.

Πολλοί οικισμοί εξακολουθούν να είναι χωρίς νερό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι ζημιές, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, που έχουν σημειωθεί στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο χαρακτηρίζονται από τις αρχές «ανυπολόγιστες». Όπως αναφέρουν τοπικοί φορείς, ακόμη και αυτή την ώρα αρκετά χωριά παραμένουν χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό, καθώς δεκάδες σωληνώσεις έχουν καταστραφεί ή παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.

Στον τομέα της ηλεκτροδότησης, οι τεχνικοί της ΔΕΔΔΗΕ έδωσαν έναν αγώνα δύο εικοσιτετραώρων για να αποκαταστήσουν τις πιο κρίσιμες βλάβες. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, κατάφεραν να επαναφέρουν προσωρινά το ρεύμα σε πολλά χωριά που είχαν μείνει στο σκοτάδι μέσα στην καρδιά του χειμώνα, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει και το νερό να έχει πλημμυρίσει σπίτια και εκτάσεις.

Κατοικίες κατεστραμμένες, ολόκληρα χωριά στην λάσπη που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Σε πολλά σπίτια το νερό εισέβαλε βίαια, καταστρέφοντας ό,τι βρήκε στο διάβα του. Κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς στέγη και φιλοξενούνται προσωρινά σε συγγενείς ή δομές. Για να φτάσει κανείς σε ορισμένους οικισμούς, χρειάζεται να περάσει μέσα από πρόχειρα αναχώματα, όπου τα σκαπτικά μηχανήματα έχουν ανοίξει κυριολεκτικά μια στενή λωρίδα για να επιτρέψουν την πρόσβαση.

Λίγο νωρίτερα, σκαπτικά μηχανήματα δουλεύανε προκειμένου να ανοίξουν ένα σπίτι που καταπλακώθηκε από φερτά υλικά, και να δουν σε τι κατάσταση, να εκτιμήσουν την κατάσταση και να καθοριστεί αν είναι πλέον κατοικήσιμες ή αν πρέπει να κηρυχθούν ακατάλληλες.



