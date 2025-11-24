Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ήπειρο, με επίκεντρο τα Τζουμέρκα όπου προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές ενώ η περιοχή καλείται να «οχυρωθεί» ενόψει νέου κύματος από Τρίτη (25/11).

Από τα βουνά κατέβηκαν τόνοι από βράχια, μπάζα και φερτά υλικά που έκοψαν δρόμους στα δύο από τις σφοδρές βροχοπτώσεις όπως φαίνεται και από τις εικόνες του Forecast Weather Greece.

Συνεργεία των δήμων προσπαθούν να μαζέψουν τον μεγάλο όγκο από τα συντρίμμια ενώ η περιοχή προσπαθεί να οχυρωθει, καθώς αναμένεται νέα σοβαρή επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής στις ίδιες πληγείσες περιοχές της Ηπείρου.

Αποκλεισμένα χωριά στον Ασπροπόταμο

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, σπίτια γκρεμίστηκαν, τα ποτάμια παραμένουν ορμητικά με τα σκαπτικά μηχανήματα να βρίσκονται επί ποδός για να απομακρύνουν τα φερτά υλικά.

Η κατολίσθηση έκοψε σπίτια στη μέση στη Σγάρα

Στον οικισμό Σγάρα το ποτάμι φούσκωσε τόσο πολύ που παρέσυρε μισό σπίτι, ενώ και άλλα κινδυνεύουν να παρασυρθούν από την ορμή του ποταμού…

Στα Μετέωρα οι συνεχείς υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμιών έχουν καλύψει τις γέφυρες με νερά, διακόπτοντας την κυκλοφορία και αφήνοντας τους κατοίκους των οικισμών εγκλωβισμένους.

Στην περιοχή του Ασπροποτάμου, τρία από εννέα χωριά είναι εντελώς αποκλεισμένα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ από τον Ασπροπόταμο, οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις ανεβάζουν διαρκώς τη στάθμη των υδάτων, με αποτέλεσμα η ορμή του ποταμού να υποσκάψει τα θεμέλια και να καταρρεύσουν οι δύο κατασκευές.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή, ενώ η πρόσβαση σε κρίσιμες περιοχές έχει διακοπεί, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στις μετακινήσεις όσο και στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Έκτακτο δελτίο καιρού για επιδείνωση

Στο μεταξύ, νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από αύριο στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη (26/11) σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο 29/11 και στα ανατολικά την Κυριακή 30/11.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο Τετάρτη (26/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27/11) και την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28/11) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Αυτοψία Δήμα στα Τζουμέρκα

Τη διαβεβαίωση πως η κυβέρνηση θα στηρίξει άμεσα τις πληγείσες περιοχές στα Τζουμέρκα έδωσε ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χρίστος Δήμας από τον Καταρράκτη των Κεντρικών Τζουμέρκων.

Ο υπουργός, μαζί με τον γεν.γραμματέα Υποδομών Δημήτριο Αναγνώπουλο, τον περιφερειάρχη Ηπείρου, βουλευτές και τους δημάρχους της περιοχής πραγματοποιεί αυτοψία στις πληγείσες από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις περιοχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει άμεσα μία πλήρη καταγραφή όλων των ζημιών σε όλα τα επίπεδα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία πραγματική εικόνα και στη συνέχεια να στηρίξουμε την περιοχή και τους πολίτες που έχουν πληγεί» τόνισε ο υπουργός και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Πραγματοποιούμε αυτοψία μαζί με τον γενικό γραμματέα, εδώ στις πληγείσες περιοχές, και με τον περιφερειάρχη.

Ο στόχος είναι η άμεση καταγραφή όλων των ζημιών

Για αυτόν τον λόγο το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών συνεργάζεται με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και των δήμων και όλα τα συναρμόδια υπουργεία ώστε να καταγράψουμε τις ζημιές.

Όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε όλα τα απαραίτητα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση και στις αποζημιώσεις».

Από την πλευρά του ο γγ Υποδομών τόνισε πως σιγά σιγά θα αρχίσει η οργάνωση και η δρομολόγηση των αποκαταστάσεων μαζί με Περιφέρεια και δήμους ώστε να μεταφερθούμε την πρότερη κατάσταση.

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συνεπώς, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (πχ αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.