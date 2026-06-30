Παραλίγο τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρέφος 11 μηνών κατάπιε ελατήριο 

Παραλίγο τραγωδία στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένα βρέφος 11 μηνών κατάπιε ελατήριο, πιθανών από παιχνίδι, και αυτό κόλλησε στον οισοφάγο του.

Οι γονείς του παιδιού κινητοποιήθηκαν όταν είδαν το μωρό να κοκκινίζει και να βήχει.

Το μετέφεραν εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί έπεσαν πάνω του για να το σώσουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο ΑΝΤ1.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στο κανάλι επεσήμανε πως «το παιδάκι ήταν σε σταθερή κατάσταση, το ελατήριο ήταν στον οισοφάγο. Έγινε μία οισοφαγοσκόπηση και έβγαλαν οι συνάδελφοι το ελατήριο χωρίς πρόβλημα».

Οι γιατροί κράτησαν το μωρό 24 ώρες για παρακολούθηση, αλλά πλέον έχει επιστέψει στο σπίτι του.

Επ΄ευκαιρίας, ο κ. Χαλκιαδάκης ζήτησε από τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην αφήνουν μικροαντικείμενα κοντά στα παιδιά τους.

Όπως είπε, το ελατήριο ήταν πιθανότητα από κάποιο παιχνίδι. Ενημέρωσε, δε, πως «δεν είναι σπάνιο γεγονός ότι μωρά καταπίνουν ξένο σώμα, είτε κέρματα, μπαταρίες...».

Καταλήγοντας και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως το περιστατικό θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για το 11 μηνών βρέφος αν το ελατήριο είχε καταλήξει στην τραχεία του και είχε ανακόψει τη ροή του οξυγόνου.