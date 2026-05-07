Παραπομπή του πατρός Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού, ζητά ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας ζητά την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατρός Αντωνίου, της συζύγου και ενός στενού του συνεργάτη, επίσης ιερέα, για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ζητά να καθίσουν στο εδώλιο και οι τρεις, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για:

απιστία κατ' εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ

υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας

ηθική αυτουργία και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

«Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, Παπανικολάου Αντώνιος και Γεωργαντή Σταματία, εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή αύξηση των εσόδων της Κιβωτού και την έλλειψη οργανωμένης διοίκησης και οικονομικού ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, προέβαιναν κατά τα προεκτεθέντα αφενός σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών – εσόδων της ΑΜΚΕ προς ίδιον όφελος και αφετέρου με εξωτερικές διαχειριστικές πράξεις σε βέβαιη ζημία της εταιρικής περιουσίας, χρησιμοποιούσαν δε τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσω του τρίτου κατηγορούμενου, Μ.Π, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις πράξεις τους» ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Στην πρότασή του επεσήμανε πως εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, αλλά και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε πράξεις που αποδίδονται στην πρεσβυτέρα, η οποία, «δρούσε υπό την «πειθώ και φορτικότητα» του πατρός Αντώνιου.

Επίσης, ενημέρωσε πως παρά την ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας της Κιβωτού του Κόσμου, σε προσωρινή διοίκηση, η πρεσβυτέρα ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία, ύστερα από προτροπές του συζύγου της.