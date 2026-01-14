Παρέμβαση Ρουβίκωνα για τη διαγραφή εγκύου στο Πάντειο: «Δεν θα δωρίζουμε πτυχία» απαντά η κοσμήτορας

Παρέμβαση, διακόπτοντας τη διάλεξη της κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου, Δέσποινας Παπαδοπούλου, πραγματοποιήθηκε από τον Ρουβίκωνα, με αφορμή ανάρτηση της προαναφερθείσας, στην οποία στήριζε τη διαγραφή εγκύου φοιτήτριας.

Η οργάνωση υπογραμμίζει πως «η εγκυμοσύνη αποτελεί απαραβίαστο δικαίωμα και ότι, ιδιαίτερα τα πανεπιστήμια, θα έπρεπε να προστατεύουν τις εγκυμονούσες φοιτήτριες και όχι να τις τιμωρούν.

Για την κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου και τη Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού, που θεωρούν ότι "η εγκυμοσύνη χωρίς επιπλοκές δεν συνιστά έκτακτη συνθήκη ή επαρκή λόγο ανωτέρας βίας", έχουμε να πούμε ότι η εγκυμοσύνη δεν χωρά σε κανονισμούς και διατάξεις».

Παρέμβαση Ρουβίκωνα: «Θέλετε να δωρίζουμε πτυχία;» απαντά η κοσμήτορας

Η απάντηση της κας Παπαδοπούλου στα μέλη του Ρουβίκωνα κατά την παρέμβασή τους, ήταν «θέλετε να δωρίζουμε τα πτυχία έτσι;», τη στιγμή που ζητούμενο ήταν να επιτραπεί στη φοιτήτρια να συνεχίσει της σπουδές της, και όχι να της «χαριστεί» ο τίτλος σπουδών της.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ρουβίκωνας συνεχίζει: «Αντί το Πανεπιστήμιο να προστατεύει όσες κυοφορούν, καθώς και όσες και όσους εργάζονται ενώ παράλληλα σπουδάζουν, τους αποκλείει, δηλώνοντας ρητά πως πρέπει να επιλέξουν.

Πρέπει δηλαδή μια εγκυμονούσα να επιλέξει ανάμεσα στην εγκυμοσύνη και την πανεπιστημιακή της εκπαίδευση; Πρέπει ένας/μία εργαζόμενος/η να επιλέξει τον βιοπορισμό του/της ή την πανεπιστημιακή εκπαίδευση αντίστοιχα;

Δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν μας υπολογίζουν ως φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά ως αριθμούς που, όταν δεν χωράμε στα καλούπια τους, μας διαγράφουν.

Η πρόσβαση στα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε να δέχεται περιορισμούς λόγω εγκυμοσύνης ή εργασίας για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Η στάση της κοσμήτορα δηλώνει έναν άκρως άνισο και αντιεκπαιδευτικό τρόπο αντιμετώπισης τόσο σοβαρών καταστάσεων, κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Η Δέσποινα Παπαδοπούλου, η πρυτανεία και η διοίκηση του Παντείου αδιαφορούν πλήρως για τις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες που πολλές και πολλοί από εμάς αντιμετωπίζουν, εφαρμόζοντας βαθιά αντιεκπαιδευτικές πολιτικές.

Η εγκυμοσύνη των φοιτητριών δεν αποτελεί "αυθαιρεσία" και δεν λειτουργεί με "συμβόλαια συνεργασίας", όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κοσμήτορας προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις απόψεις της».