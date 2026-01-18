«Παρολίγον ολοκαύτωμα»: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Πέραμα - Η φωτιά που τρόμαξε το Λεκανοπέδιο

Η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Καζάνια του Περάματος έθεσε σε συναγερμό τις αρχές και τους κατοίκους, καθώς εκδηλώθηκε δίπλα σε εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων συνολικής έκτασης 400 στρεμμάτων.

Φλόγες ύψους έως και 20 μέτρων υψώνονταν εκατέρωθεν της μοναδικής κεντρικής λεωφόρου της πόλης, δημιουργώντας εικόνες μεγάλης επικινδυνότητας.

Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα 28 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, ενώ μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού. Σε απόσταση μόλις 500 μέτρων βρίσκονται κατοικίες, γεγονός που αύξησε ακόμη περισσότερο την ανησυχία.

Οι μέχρι τώρα ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωληνώσεις, το οποίο ήρθε σε επαφή με εύφλεκτη ύλη.

Η ανάφλεξη ήταν άμεση και η εξάπλωση ταχύτατη, λόγω της φύσης των εγκαταστάσεων. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες.

Οι δραματικές δηλώσεις του δημάρχου: «Πήγαμε στον άλλο κόσμο και γυρίσαμε»

Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, περιέγραψε με έντονη ανησυχία το μέγεθος του κινδύνου. «Παρολίγον ολοκαύτωμα γιατί είχαμε 30 μέτρα φλόγα κατά μήκος του υπόγειου αγωγού», είπε χαρακτηριστικά. Αν ο αγωγός έφτανε στο καζάνι, δεν θα υπήρχαμε ούτε εμείς ούτε εσείς». «Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε».

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι οι σωληνώσεις που μεταφέρουν καύσιμα ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και καταλήγουν στο Πέραμα. Η άμεση διακοπή της ροής από τις εταιρείες ήταν καθοριστική για να μην επεκταθεί η φωτιά προς τις δεξαμενές.

Η μοναδική έξοδος και ο κίνδυνος εγκλωβισμού

Ο κ. Λαγουδάκος τόνισε ότι η περιοχή διαθέτει μόνο μία είσοδο–έξοδο, τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Σε περίπτωση μεγαλύτερης έκτασης πυρκαγιάς, ο κίνδυνος εγκλωβισμού θα ήταν τεράστιος.

«Συντονίσαμε την έξοδο προς Σκαραμαγκά μέσα από το στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού.

Αν ήταν μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πόσο κρίσιμος ήταν ο χρονισμός.

Το ζήτημα των δεξαμενών καυσίμων δίπλα σε σπίτια

Ο δήμαρχος επανέφερε με έμφαση το πάγιο αίτημα του δήμου για απομάκρυνση των δεξαμενών καυσίμων από κατοικημένες περιοχές:

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια».

Υπενθύμισε ότι η ευρωπαϊκή οδηγία Seveso προβλέπει αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και αδειοδότησης για εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες, καθώς και την ανάγκη χωροθέτησής τους μακριά από οικιστικό ιστό.

Ένα βήμα πριν την τραγωδία

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ο συντονισμός των δυνάμεων και –όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο δήμαρχος– η «καλοτυχία», απέτρεψαν μια καταστροφή που θα μπορούσε να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το διαχρονικό πρόβλημα της συνύπαρξης βαριάς βιομηχανικής δραστηριότητας με κατοικημένες περιοχές, ένα ζήτημα που –όπως φαίνεται- δεν μπορεί πλέον να περιμένει.