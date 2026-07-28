Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω απόψε το βράδυ, στη φωτιά που μαίνεται στην Πάρο, με τη μάχη για τον περιορισμό του μετώπου να συνεχίζεται, ενώ οι επίγειες δυνάμεις προετοιμάζονται για το δύσκολο έργο της νύχτας μετά την αποχώρηση των εναέριων μέσων.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 48 πυροσβέστες με τέσσερις αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, επτά πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές.

Μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν περιοδικά εννέα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Φωτιά στην Πάρο: Ενισχύσεις από νησιά και ενδοχώρα

Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών και τροφοδοσίας των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό.

Η επιχείρηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στην Πάρο άλλοι 16 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα από τον Πειραιά και τη Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η κινητοποίηση παραμένει μεγάλη, με στόχο την ανάσχεση της πυρκαγιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό δύσκολες συνθήκες.

Φωτιά στην Πάρο - 112 για εκκενώσεις περιοχών

Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των πολιτών με το οποίο ενημέρωνε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

Και δεύτερο μήνυμα του 112 χτύπησε στα κινητά των πολιτών στις 15:30 που ενημέρωνε και τους κατοίκους της περιοχής Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Φωτιά στην Πάρο - Άγνωστα ακόμα τα αίτια

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την άμεση οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επέκτασής της προς τις γύρω περιοχές.