Νέο κόλπο έχουν βρει οι απατεώνες, που απειλούν τους ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων ότι αν δεν τους δώσουν χρήματα θα γράψουν αρνητικές κριτικές.

Ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου αποκαλύπτει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ την περιπέτειά της. «Ψυχροί εκβιαστές», τονίζει.

Ζευγάρι Γάλλων τουριστών, το οποίο έμεινε σε πεντάστερο ξενοδοχείο στη Μύκονο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του από την πρώτη ημέρα της διαμονής.

Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκαν στη ρεσεψιόν και απείλησαν να ανεβάσουν κακές κριτικές αυτοί και οι φίλοι τους στα social media, εκτός και αν η ιδιοκτήτρια τους έδινε 2.000 ευρώ και δωρεάν ανέσεις, όπως φαγητό, ποτά, σπα κλπ.

Όταν η ιδιοκτήτρια αρνήθηκε, οι επιτήδειοι πέρασαν στη δεύτερη φάση του σχεδίου τους.

Ανέβηκαν στο δωμάτιο και σήκωσαν δύο κακά review επώνυμα, δυσφημίζοντας το ξενοδοχείο.

Για να τα σβήσουν ζήτησαν ξανά χρήματα από την ιδιοκτήτρια, η οποία δεν ενέδωσε και απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Τελικά, οι δύο επιτήδειοι συνελήφθησαν αφού πιάστηκαν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα και τους επιβλήθηκε ποινή 3 ετών με 30 ημέρες πραγματική έκτιση.