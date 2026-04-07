Μενού

Πάσχα: Έφυγαν οι πρώτοι εκδρομείς - Πάνω από 80% η πληρότητα σε πλοία και αεροπλάνα

Αυξημένη είναι η πληρότητα σε πλοία και αεροπλάνα ενόψει Πάσχα. Παράλληλα, θα επιστραφούν πινακίδες σε όσους είχαν αφαιρεθεί για να διευκολυνθούν στη μετακίνησή τους.

Reader symbol
Newsroom
Λιμάνι Πειραιάς
Κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά
  • Α-
  • Α+

Άρχισε η Μεγάλη Εβδομάδα και ήδη οι πρώτοι εκδρομείς έφυγαν για αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς ενόψει Πάσχα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, με 80% πληρότητα αναχωρούν τη Μεγάλη Τρίτη τα πλοία από τον Πειραιά. 

Το ρεπορτάζ του Action 24, αναφέρει ότι και το απόγευμα σήμερα η πληρότητα θα είναι αυξημένη, με τα πλοία με προορισμό για Σύρο, Τήνο Μύκονο, να έχουν πληρότητα ήδη 50%. 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον «αέρα». Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Aegean, και φέτος το Πάσχα η πληρότητα ξεπερνά το 80%. Μάλιστα, τα στοιχεία φανερώνουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δεν επηρέασε τους εν δυνάμει ταξιδιώτες καθώς η εικόνα φέρεται να είναι ίδια με πέρυσι. 

Πάσχα: Eπιστροφή των αδειών οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί

H Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων προχωρά στην επιστροφή των αδειών οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί από οδηγούς οχημάτων και μοτοσυκλετών, γεγονός που μαρτυρά ότι και στο δρόμο η κίνηση τη Μεγάλη Εβδομάδα θα είναι «στο κόκκινο». 

Η διαδικασία επιστροφής ξεκινάει επίσημα την 7η Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων στην οδό Λιοσίων 22 (Ισόγειο), μεταξύ 09:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

