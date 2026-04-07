Πάσχα: Έφυγαν οι πρώτοι εκδρομείς - Πάνω από 80% η πληρότητα σε πλοία και αεροπλάνα

Άρχισε η Μεγάλη Εβδομάδα και ήδη οι πρώτοι εκδρομείς έφυγαν για αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς ενόψει Πάσχα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, με 80% πληρότητα αναχωρούν τη Μεγάλη Τρίτη τα πλοία από τον Πειραιά.

Το ρεπορτάζ του Action 24, αναφέρει ότι και το απόγευμα σήμερα η πληρότητα θα είναι αυξημένη, με τα πλοία με προορισμό για Σύρο, Τήνο Μύκονο, να έχουν πληρότητα ήδη 50%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον «αέρα». Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Aegean, και φέτος το Πάσχα η πληρότητα ξεπερνά το 80%. Μάλιστα, τα στοιχεία φανερώνουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δεν επηρέασε τους εν δυνάμει ταξιδιώτες καθώς η εικόνα φέρεται να είναι ίδια με πέρυσι.

Πάσχα: Eπιστροφή των αδειών οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί

H Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων προχωρά στην επιστροφή των αδειών οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί από οδηγούς οχημάτων και μοτοσυκλετών, γεγονός που μαρτυρά ότι και στο δρόμο η κίνηση τη Μεγάλη Εβδομάδα θα είναι «στο κόκκινο».

Η διαδικασία επιστροφής ξεκινάει επίσημα την 7η Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων στην οδό Λιοσίων 22 (Ισόγειο), μεταξύ 09:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.