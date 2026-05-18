«Πατείς με πατώ σε» στο Μουσείο Ακρόπολης: Ουρές επισκεπτών για τη δωρεάν είσοδο

Ουρές δεκάδων μέτρων έχουν σχηματιστεί από το πρωί έξω από το Μουσείο Ακρόπολης, καθώς η είσοδος σήμερα (18/5) είναι ελεύθερη λόγω της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

Χαρακτηριστικές εικόνες από το εμβληματικό Μουσείο της Αθήνας, στο οποίο συρρέουν κατά εκατοντάδες οι τουρίστες, αλλά και Αθηναίοι, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τη δωρεάν είσοδο.

Υπενθυμίζεται ότι από το 1977, στην προσπάθειά του να αναδείξει τη σημασία και τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) καθιέρωσε τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day).

Το Μουσείο Ακρόπολης...σαν να είχε εγκαίνια

Οι εικόνες μπροστά από το Μουσείο ξυπνούν μνήμες από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, όταν είχε υποδεχτεί το ελληνικό κοινό ως ο πλέον σύγχρονος μουσειακός χώρος της Ελλάδας.

Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμου», στέλνοντας το μήνυμα ότι τα μουσεία είναι φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών που έχουν στόχο την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών.

Με την ευκαιρία του εορτασμού, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, εκτός από τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει τον Μάιο σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, τιμά κάθε χρόνο ένα ή περισσότερα ελληνικά μουσεία, όπου πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού.

Στον εορτασμό συμμετέχει και το ξακουστό Μουσείο Ακρόπολης, που θα είναι ανοιχτό από τις έως τις 17:00 με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους.