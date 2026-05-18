Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (17/05) η «κατάληψη» του γερανού του εργοταξίου του μετρό στη συμβολή της Αλεξάνδρας με τη Μουστοξύδη.

Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί άτομα από τη συνέλευση για τα Προσφυγικά, ενώ βρισκόταν ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.

Το άτομο που είχε ανέβει από την Παρασκευή στον γερανό κατέβηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Βασικά αιτήματα της κοινότητας είναι

η άμεση ακύρωση της σύμβασης που αφορά τα Προσφυγικά από την Περιφέρεια Αττικής

η παραμονή όλων των κατοίκων των Προσφυγικών στα σπίτια, στον τόπο και την περιοχή που διαμένουν και έχουν συνδεθεί κοινωνικά – πολιτισμικά και οργανικά μαζί τους

να αναλάβει την αποκατάσταση των Προσφυγικών η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας» με δική της χρηματοδότηση

Υπενθυμίζεται ότι η κατάληψη του γερανού, που βρισκόταν για έργα στο μετρό Αλεξάνδρας, έγινε από διαδηλωτές από το πρωί της Παρασκευής, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την κοινότητα των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας.