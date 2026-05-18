Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (17/05) η «κατάληψη» του γερανού του εργοταξίου του μετρό στη συμβολή της Αλεξάνδρας με τη Μουστοξύδη.
Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί άτομα από τη συνέλευση για τα Προσφυγικά, ενώ βρισκόταν ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.
Διαβάστε επίσης: «Θα υπάρξουν κι άλλοι απεργοί πείνας»: Μια μέρα με τα μέλη της Κοινότητας Προσφυγικών Αλεξάνδρας
Το άτομο που είχε ανέβει από την Παρασκευή στον γερανό κατέβηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Βασικά αιτήματα της κοινότητας είναι
- η άμεση ακύρωση της σύμβασης που αφορά τα Προσφυγικά από την Περιφέρεια Αττικής
- η παραμονή όλων των κατοίκων των Προσφυγικών στα σπίτια, στον τόπο και την περιοχή που διαμένουν και έχουν συνδεθεί κοινωνικά – πολιτισμικά και οργανικά μαζί τους
- να αναλάβει την αποκατάσταση των Προσφυγικών η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας» με δική της χρηματοδότηση
Υπενθυμίζεται ότι η κατάληψη του γερανού, που βρισκόταν για έργα στο μετρό Αλεξάνδρας, έγινε από διαδηλωτές από το πρωί της Παρασκευής, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την κοινότητα των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας.
- Αλέξης Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα - «Τώρα είναι η ώρα»
- Τι θα κάνει ο Akylas μετά τη Eurovision: Πότε κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ
- Η αντίδραση της Σίας Κοσιώνη για το τηλεοπτικό της μέλλον: Το σενάριο που διέψευσε
- Το πιθανό όνομα του κόμματος Καρυστιανού, η σημαία των 76 τ.μ. και η επιμονή Μητσοτάκη για το 2027
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.