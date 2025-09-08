Πατέρας 14χρονου στο Ηράκλειο: «Ο 60χρονος τούς έβρισε και έπιασε τον γιο μου από τον λαιμό»

Τη δική του εκδοχή για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 60χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης δίνει ο πατέρας του 14χρονου που φαίνεται να ξυλοκοπεί τον άνδρα στη μέση του δρόμου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega, ο πατέρας δηλώνει πως ο γιός του είναι αθώος και βρισκόταν σε άμυνα όταν έριξε κάτω τον 60χρονο, όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει δημοσιευτεί.

«Έχει πρόβλημα, έχει καρδιακό ο μικρός. Αυτοί περπατούσαν στον δρόμο και λέει ο άλλος πιάστε άκρη. Τούς βρίζει μετά. Λέει ο δικός μου "εδώ μπορούμε να περπατήσουμε"», είπε ο πατέρας του ανήλικου και συνέχισε για τον 60χρονο:

«Τραβάει χειρόφρενο, βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο και τον στριμώχνει στο αυτοκίνητο και επειδή φοβήθηκε λέει: "μην με πνίξει, τον έριξα κάτω. Μού έχει κάνει γρατσουνιές εδώ στον λαιμό, με ακούμπαγε στο αυτοκίνητο και εκεί". Λέει "φοβήθηκα" και λέει: "τα βάζει με έναν 14 χρονών;"».

«Έχει σημάδια. Χθες μού το είπε ο πιτσιρικάς. Έχω πάει και στην αστυνομία. Δηλαδή μόλις μου το είπε χθες ήμουν μέχρι 3 η ώρα το πρωί στην αστυνομία», ανέφερε ακόμα ο πατέρας και κατέληξε:

«Δεν τον ξέρω, αλλά είναι κοντά εκεί στην περιοχή, δεν τον ξέρω ποιος είναι. Το βίντεο δεν είναι ότι τον χτυπάει, απλά του φωνάζει. Του λέω, μαλώνεις με έναν 60χρονο και λέει: "Μπαμπά, δεν τού έκανα κάτι". Τον έσπρωξε, τον έριξε κάτω. Άλλο να τον ρίξει κάτω και άλλο να τον χτυπάει».