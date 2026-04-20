Πατέρας 19χρονης Μυρτώς: «Είχαν σκοπό να απαγάγουν το παιδί μου»

Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά επανέλαβε σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ότι σκοπός ήταν να απαγάγουν την κόρη του και αυτός ήταν ο λόγος που τη νάρκωσαν, επαναλαμβάνοντας τα όσα έχει αναφέρει περί κυκλώματος μαστροπείας.

«Εγώ το παιδί μου το έχασα, αλλά να βοηθήσουμε τα άλλα παιδιά. Εγώ έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου, μέρα με τη μέρα χάνω το σύμπαν. Δεν είμαι ούτε για την προβολή, ούτε για τη δημοσιότητα, αλλά για τη μνήμη του παιδιού μου. Ακούω πράγματα που λοιδορούν ένα παιδάκι. Ούτε μπύρα δεν έχει πιει το παιδί μου.

Καταδικάζω πρώτα πρώτα τον εαυτό μου γιατί δεν είχα καταλάβει ότι συμβαίνει τέτοια εγκληματικότητα σε ένα νησί. Το παιδί μου πέρασε στις Πανελλήνιες και δεν το άφησα να σπουδάσει γιατί έβλεπα την εγκληματικότητα στην Αθήνα.

Πού να φανταστώ ότι σε ένα νησί υπάρχει αυτή η οργάνωση; Ο Αλ Καπόνε είναι λυκόπουλο μπροστά σε αυτά που ακούω, με καμπαρέ, στριπτιζάδικα, με άτομα αμφιβόλου φύλου, με μπράβους, με αρχηγό, με υπαρχηγό.

Με τον τρόπο που προσέγγισαν το παιδί μου, μέχρι και με τον τρόπο που την εκτέλεσαν. Θλίβομαι και πεθαίνω που το λέω μέσα μου είμαι τυχερός γιατί το παιδί μου θα πηγαίνω να το βλέπω εκεί που το έβαλα. Το είχαν να το απαγάγουν από ό,τι ακούω. Το μαστούρωσαν για να το βάλουν στο αυτοκίνητο να το περάσουν», ανέφερε ο πατέρας της Μυρτώς.