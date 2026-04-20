Κεφαλονιά: Έρευνα στο σπίτι του 66χρονου - «Ήρθαν 6 αστυνομικοί και έψαξαν» λέει συγγενής του

Συγγενικό πρόσωπο του 66χρονου, που έχει μπει στο κάδρο της έρευνας, για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, έκανε γνωστό πως έγινε έρευνα στο σπίτι του.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, το πρόσωπο αυτό, που δεν κατονομάστηκε αλλά έγινε γνωστό πως «είναι πολύ στενό συγγενικό του πρόσωπο» ανέφερε πως έξι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι, αλλά δεν ήξερε ότι είχε κατασχεθεί κάτι.

«Ο 66χρονος ήταν μεγάλος λογιστής στο Αγρίνιο. Έχει δύο ενήλικα παιδιά, επιστήμονες και τα δύο, το ένα ζει στην Αθήνα και το άλλο στο Αγρίνιο. Με τη σύζυγό του, χώρισαν πριν από 10 χρόνια περίπου. Τα τελευταία 3-4 χρόνια ζει στην Αθήνα. Πήγε στην Αθήνα για να είναι κοντά στην κόρη του» είπε και συνέχισε:

«Τις ημέρες του Πάσχα ήταν στην Πρέβεζα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του και ήταν μία χαρά. Την Κυριακή, ήρθαν στο χωριό 6 αστυνομικοί και έκαναν έρευνα στο σπίτι του. Δεν μου είπαν τι ήθελαν και δεν είδα αν πήραν κάτι».

Σημειώνεται πως ο 66χρονος έχει καταγγελθεί για υπόθεση απάτης.

Σύμφωνα με μαρτυρία, ο άνδρας είχε καταγγελθεί τον Δεκέμβριο του 2020 από επαγγελματία στη Σαντορίνη για απάτη, υπεξαίρεση και κλοπή ύψους 120.000 ευρώ.

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι ο 66χρονος εμφανίστηκε στο νησί μαζί με έναν υποτιθέμενο δικηγόρο, συστηνόμενος ως λογιστής. Υποσχέθηκε να βοηθήσει στην αναδιάρθρωση της επιχείρησης του θύματος και στη διευθέτηση συνταξιοδοτικών εγγράφων του πατέρα του.

Δικηγόρος Μυρτώς: Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα

Παράλληλα, για νέα πρόσωπα στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης, έκανε λόγο ο δικηγόρος της Παναγής Δρακουλόγκονας.

«Προκύπτει από την ατμόσφαιρα, κι απ' όσα έχουν βγει στο προσκήνιο, υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που κινούνται στο χώρο, που έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές, με συγκεκριμένα άτομα, στο συγκεκριμένο σημείο.

Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω... Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι άλλο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω», δήλωσε μεταξύ άλλων μιλώντας ο δικηγόρος της Μυρτώς στην ΕΡΤ.