Τεράστιο υγειονομικό πρόβλημα υπάρχει στην Πάτμο, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, καθώς το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες, λόγω σοβαρών μηχανικών βλαβών με αποτέλεσμα τα λύματα πηγαίνουν κατευθείαν στη θάλασσα, αλλά και στις βρύσες των σπιτιών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατμιακά Χρονικά», τα λύματα φέρονται να καταλήγουν χωρίς καμία επεξεργασία στη θάλασσα, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση, έντονη δυσοσμία και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σαν να μην έφτανε αυτό, τα λύματα καταλήγουν ακόμα και στις βρύσες σπιτιών και αυλών, με αποτέλεσμα το νερό που αναβλύζει και φτάνει στους νεροχύτες των νοικοκυριών, να είναι... καφέ -και, φυσικά, ακατάλληλο για κατανάλωση.

Βυτιοφόρα συνεχίζουν να αδειάζουν βοθρολύματα στον Βιλογικό

Την ίδια ώρα, αναφέρεται ότι βυτιοφόρα με βοθρολύματα αδειάζουν τις δεξαμενές του Βιολογικού κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν. Το αποτέλεσμα είναι να παραμένουν τα λύματα στάσιμα, να απελευθερώνεται έντονη οσμή και την επομένη να διοχετεύονται κατευθείαν στη θάλασσα.

Ενώ η παρέμβαση του Λιμεναρχείου και η επικείμενη άφιξη απεσταλμένου της Αποκεντρωμένης φαίνεται να προαναγγέλλει κάποιες κινήσεις -μεταξύ άλλων και απόπειρα απόφραξης του αγωγού από δύτη-, το βασικό πρόβλημα παραμένει: οι μηχανικές βλάβες του εργοστασίου δεν έχουν αποκατασταθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Κάτοικοι της περιοχής Χοχλακά απειλούν ακόμη και με προσφυγή στον εισαγγελέα, ενώ, πάντα σύμφωνα με τα Πατμιακά Χρονικά, ο δήμαρχος, Νικήτας Τσαμπαλάκης, είχε διαβεβαιώσει στις 28 Ιουλίου ότι το ζήτημα θα λυνόταν εντός δύο εβδομάδων -κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βασικές αιτίες δυσλειτουργίας είναι πως κάποια από τα συστήματα κατασκευάστηκαν χρόνια πριν, δεν έχουν συντηρηθεί επαρκώς ή σχεδιάστηκαν χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού που καλούνται να εξυπηρετήσουν το καλοκαίρι.

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, προβλήματα παρατηρούνται σε περιοχές με ισχυρή βιομηχανική δραστηριότητα όπου στον βιολογικό καταλήγουν και λύματα μεγάλων μονάδων αλλά και σε περιπτώσεις που οι βιολογικοί επιβαρύνονται με όμβρια ύδατα.



