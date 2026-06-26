Αίσιο τέλος σε υπόθεση εξαφάνισης 12χρονης από το σπίτι της στα Εξάρχεια, την περασμένη Κυριακή (21/06). Βρέθηκε στην Πάτρα, μαζί με έναν 23χρονο.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της, παίρνοντας μερικά προσωπικά της αντικείμενα, και όταν επέστρεψε η μητέρα της το μεσημέρι της Κυριακής δεν την βρήκε.

Μέσω εφαρμογής, που είχε εγκαταστήσει, μπορούσε να παρακολουθεί τις κινήσεις της ανήλικης και βρήκε τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον ενήλικα.

Από την έρευνα της αστυνομίας εντοπίστηκε το πού ακριβώς βρισκόταν.

Έτσι, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση σε πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας και εντοπίστηκε η ανήλικη μαζί με τον 23χρονο.

Οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες και συντάσσεται δικογραφία για την υπόθεση.