Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης στη Νίκαια - «Μπορεί να κινδυνεύει η ζωή της»

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 14χρονης από την περιοχή της Νίκαιας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, η ενημέρωσή του για την εξαφάνιση της ανήλικης έγινε σήμερα, Κυριακή (21/06).

Κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της αλλά και η φωτογραφία της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η 14χρονη έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτσάκι, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple