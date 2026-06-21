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Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης στη Νίκαια - «Μπορεί να κινδυνεύει η ζωή της»

Η νεαρή εξαφανίστηκε από το σπίτι της σήμερα, Κυριακή (21/06), και το Χαμόγελο του Παιδιού δημοσιοποιεί τα στοιχεία της καθώς η ζωή της μπορεί να είναι σε κίνδυνο.

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Κλιμάκιο του Χαμόγελου του Παιδιού
Ασθενοφόρο του Χαμόγελου του Παιδιού | ΑΠΕ - ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 14χρονης από την περιοχή της Νίκαιας

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, η ενημέρωσή του για την εξαφάνιση της ανήλικης έγινε σήμερα, Κυριακή (21/06).

Κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της αλλά και η φωτογραφία της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η 14χρονη έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτσάκι, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

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