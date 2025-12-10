Μενού

Πάτρα: Η αστυνομία σχηματίζει δικογραφίες για τα μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα

Δικογραφίες σε βάρος αγροτών σχηματίζει η αστυνομία στην Πάτρα για περίπου εννέα μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα. Αναζητούν συγκεκριμένα πρόσωπα.

Reader symbol
Newsroom
αγρότες μπλόκα
Κινητοποίηση αγροτών στην Πάτρα | In Time / Ανδρέας Αλεξόπουλος
  • Α-
  • Α+

Δικογραφίες που περιλαμβάνουν το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών σχηματίζει η αστυνομία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για τα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία, οι δικογραφίες αφορούν και τα περίπου εννέα μπλόκα που υπάρχουν στη Δυτική Ελλάδα, ενώ η έρευνα προχωρά, προκειμένου να υπάρξει και ταυτοποίηση προσώπων.

Διαβάστε ακόμα: Στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς: Μπλόκο από στεριά και θάλασσα

Παράλληλα, ενημερώνονται για την πορεία των δικογραφιών και οι κατά τόπους αρμόδιοι εισαγγελείς, ενώ όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία οι δικογραφίες θα υποβληθούν στις εισαγγελίες για τα περαιτέρω.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ