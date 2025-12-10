Πάτρα: Η αστυνομία σχηματίζει δικογραφίες για τα μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα

Δικογραφίες που περιλαμβάνουν το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών σχηματίζει η αστυνομία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για τα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία, οι δικογραφίες αφορούν και τα περίπου εννέα μπλόκα που υπάρχουν στη Δυτική Ελλάδα, ενώ η έρευνα προχωρά, προκειμένου να υπάρξει και ταυτοποίηση προσώπων.

Διαβάστε ακόμα: Στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς: Μπλόκο από στεριά και θάλασσα

Παράλληλα, ενημερώνονται για την πορεία των δικογραφιών και οι κατά τόπους αρμόδιοι εισαγγελείς, ενώ όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία οι δικογραφίες θα υποβληθούν στις εισαγγελίες για τα περαιτέρω.