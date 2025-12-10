Στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς: Μπλόκο από στεριά και θάλασσα

Στο λιμάνι του Βόλου φτάνουν σταδιακά αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς ετοιμάζονται να αποκλείσουν την πρόσβαση από τη στεριά, ενώ οι αλιείς της Μαγνησίας ως κίνηση συμπαράστασης προχωρούν σε αποκλεισμό από τη θάλασσα.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, στον Βόλο έφτασαν αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών, ενώ συνάδελφοί τους από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 8:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, ώστε να «κατηφορίσουν» προς τον Βόλο.

Στόχος τους είναι να διαμαρτυρηθούν κάνοντας γνωστά τα αιτήματά τους και δεν σκοπεύουν να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών όπου είναι αποφασισμένοι να διακόψουν την κίνηση του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Ισχυρή παρουσία της αστυνομίας στο λιμάνι του Βόλου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και κλούβες που έχουν παραταχθεί τόσο στην είσοδο, όσο και στην έξοδο του λιμανιού.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει και στο Τελωνείο, όπου τοποθετήθηκε κλούβα των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στο σημείο που οι αγρότες σχεδίαζαν να αποκλείσουν.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και ο εμπορευματικός σταθμός του λιμανιού, όπου ήδη έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, εμποδίζοντας τους αγρότες να εισέλθουν και εκεί.