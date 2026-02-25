Μενού

Πάτρα: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την υγεία του μωρού με μηνιγγίτιδα

Το βρέφος παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομέιου Πατρών και δίνεται αγώνας για την υγεία του.

Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη
Στιγμιότυπο από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης | Intime
Σε σταθερή, αλλά κρίσιμη, κατάσταση νοσηλεύεται το 5 μηνών βρέφος που μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο στην Πάτρα μετά τη διάγνωσή του με μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία για την υγεία του μωρού και όπως αναφέρει το Mega, παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομέιου Πατρών και οι γιατροί κρίνουν τα επόμενα 24ωρα ως κρίσιμα για την πορεία της υγείας του. 

Να υπενθυμιστεί πως το βρέφος χρειάστηκε αεροδιακομιδή από τη Ζάκυνθο στην Πάτρα, όταν η υγεία του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Παράλληλα, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, έχει διαταχθεί ΕΔΕ για το νοσοκομείο του νησιού. 

Το προσωπικό του νοσοκομείου κάνει λίγο για ένα «ύπουλο μικρόβιο» και δίνει μάχη για να σταθεροποιήσει την καστάσταση του 5 μηνών παιδιού. 

