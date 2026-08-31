Πάτρα: Νέα προθεσμία στον καθηγητή που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, έλαβε ο καθηγητής που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης μαθήτριάς του και για παιδική πορνογραφία στην Πάτρα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταγγελία μιας γυναίκας, σήμερα 18 ετών, η οποία απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε όσα φέρεται να συνέβησαν όταν εκείνη ήταν 14 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο καθηγητής φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι παρέδιδε στην ανήλικη ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής, προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις μαζί της.

Μετά την καταγγελία ξεκίνησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην κατοικία του κατηγορούμενου όσο και στο εξοχικό του στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που ερευνήθηκαν εντοπίστηκαν φωτογραφίες της καταγγέλλουσας, αλλά και άλλων κοριτσιών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του ο καθηγητής φέρεται να παραδέχθηκε ότι διατηρούσε σχέση με την καταγγέλλουσα την περίοδο κατά την οποία εκείνη ήταν ακόμη ανήλικη.