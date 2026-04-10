Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής στην Πάτρα, καθώς μια 92χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα.

Η κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε άμεση, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει στο σημείο με ισχυρή δύναμη 15 πυροσβεστών και 5 οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου ειδικού κλιμακοφόρου οχήματος.

Σύμφωνα με την ερτ, παρά την έγκαιρη επέμβαση και την επιχείρηση απεγκλωβισμού της ηλικιωμένης με γερανοφόρο, η 92χρονη ανασύρθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της θανατηφόρας πυρκαγιάς διερευνώνται.