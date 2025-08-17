Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για εμπρησμό στα Συχαινά

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, 19 και 27 ετών, που κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία, στα Συχαινά, στην Πάτρα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι φωτιές στα Συχαινά έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια.

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε, ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Μαρτυρία φέρεται να επιβεβαιώνει τον 25χρονο για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Υπενθυμίζεται ότι, όπως μετέδωσε το Σάββατο ο Alpha, πολύ σημαντικά είναι και τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε στο γηροκομείο στην περιοχή της Πάτρας.

Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησαν έμπειροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, εκτιμούν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μεγάλου μετώπου. Δηλαδή η φωτιά προκλήθηκε από μεταφερόμενη καύτρα και όχι από εμπρησμό.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν στα χέρια τους αποκαλυπτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ότι ο 25χρονος που συνελήφθη και θα απολογηθεί τη Δευτέρα, μπήκε στο χωράφι όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να τη σβήσει.