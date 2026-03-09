Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος μαιευτήρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο 82χρονος μαιευτήρας στην Πάτρα που κατηγορείται για κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού.

Ο κατηγορούμενος γιατρός σύμφωνα με τον δικηγόρο του, φέρεται να παραδέχθηκε την κατοχή πορνογραφικού υλικού, αναφέρει το tempo24.news.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία εντόπισε στο σπίτι του σκληρούς δίσκους με χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στις οποίες απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, τα οποία είναι συγγενικά του πρόσωπα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και πρόκειται για τα εγγόνια του.

Ο ίδιος πάντως φαίνεται να ισχυρίζεται ότι τα εγγόνια του δεν είναι γυμνά και μάλιστα στις φωτογραφίες είναι και άλλα πρόσωπα από την οικογένειά του.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η υπόθεση ξεκίνησε όταν οι ελληνικές αρχές έλαβαν στοιχεία από το National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) των Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με χρήστη του διαδικτύου που είχε ανεβάσει παράνομο υλικό σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Μετά από ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 82χρονο και να εντοπίσουν την κατοικία του σε περιοχή της Αχαΐας.

Το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, από στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι υπολογιστή. Από την αρχική ψηφιακή εξέταση των συσκευών προέκυψε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα μεταφερθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.

