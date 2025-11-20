Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 16χρονος που φέρεται να βίασε 12χρονη

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, πήρε ο16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος 12χρονης στην Πάτρα.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου δηλώνει ότι ο ανήλικος αρνείται τις κατηγορίες. Σύμρφωνα με πληροφορίες, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων του.

Η σύλληψή του έγινε χθες, στο σπίτι του σε περιοχή της Αχαΐας, έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε από την ανακρίτρια Πατρών και διαβιβάστηκε στις αστυνομικές αρχές.

Καταγγελία 12χρονης στην Πάτρα: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι, όλα συνέβησαν στις 16 Νοεμβρίου όταν ο νεαρός ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε αρχικά σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια της άσκησε σωματική βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, πιθανότατα σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Η καταγγελία στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας ήρθε από την μητέρα της 12χρονης, η οποία υπέδειξε τον 16χρονο, υποστηρίζοντας ότι η κόρη της την ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής (16/11) συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών και έπειτα την κακοποίησε σεξουαλικά, εντός γυμνασίου της περιοχής.

