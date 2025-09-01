Μενού

Πάτρα: Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε την 86χρονη

Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που προκάλεσε τον θάνατο της 86χρονης.

Ο 46χρονος οδηγός οδηγείται στον ανακριτή
Ο 46χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε την Παρασκευή την 86χρονη γιαγιά στην Πάτρα -και στον οποίο ανατέθηκε αυτεπάγγελτα δικηγόρος- έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη στις 11:00, ενώ θα τον αναλάβει και δεύτερος συνήγορος από την Αθήνα. Ο ίδιος υποστηρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν κατάλαβε πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Έχει ασκηθεί εις βάρος του κακουργηματική ποινική δίωξη.

Διαβάστε ακόμα: Τροχαίο στην Πάτρα: «Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου», λέει ο πατέρας της 8χρονης

Πάτρα: Εκτός κινδύνου η 8χρονη - Την Τρίτη η κηδεία της 86χρονης

Η 8χρονη Μαρία νοσηλεύεται για τρίτη μέρα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο, ενώ φέρει τραύματα σε όλο το σώμα. Σύμφωνα με τους συγγενείς της, ο λόγος που σώθηκε ήταν η «αυτοθυσία» της γιαγιάς, που στάθηκε μπροστά της για να την προστατεύσει κατά την σύγκρουση με την μηχανή.
Η κηδεία της 86χρονης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 2/9.

