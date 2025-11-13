Πάτρα - Πύργος: Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα 10 χλμ. - Η ημέρα στόχος του υπουργείου

Η Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας, πολιούχος της πόλης των Πατρών, είναι ο στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου.

Τότε αναμένεται να είναι έτοιμο το τμήμα των 10 χλμ. που απομένει - από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό Αχαΐας – που είναι και το πιο δύσκολο τεχνικά, καθώς δεν αποτελεί νέα χάραξη αλλά κατασκευάζεται πάνω στον υπάρχοντα οδικό άξονα.

Ο 'Ομιλος ΑΒΑΞ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με πλάνα από ψηλά, που δείχνουν την πρόοδο των εργασιών που έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες και αποτελούν ένα σημαντικό επίτευγμα, όχι μόνο λόγω της πολυπλοκότητας του έργου αλλά και λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν στην περιοχή από τις πυρκαγιές του Αυγούστου και τις έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου.

Στελέχη της Ολυμπίας Οδού και της ΑΒΑΞ συνεργάζονται πάνω σε κάθε λεπτομέρεια, ώστε από τον Δεκέμβριο οι πολίτες να μπορούν να κάνουν με ασφάλεια, διαδρομές που έχουν ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό πρόσημο.