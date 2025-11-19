Πάτρα - Πύργος: Εκτροπή κυκλοφορίας στο τμήμα ΒΙ.ΠΕ. - Κάτω Αχαΐα, δείτε χάρτη

Αντίστροφα μετρά η Ολυμπία Οδός για την παράδοση στην κυκλοφορία του τμήματος 10 χλμ. Μιντιλόγλι - Αλισσός Αχαΐας, το οποίο απομένει για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, πιθανότερη ημερομηνία είναι η 4η Δεκεμβρίου.

Το τμήμα που κλείνει για 10 μέρες - Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός, στο πλαίσιο των εργασιών ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου Πατρών–Πύργου και όλων των συνοδών έργων, από την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 θα εφαρμοστεί εκτροπή και των δυο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου από τον Ανισόπεδο Κόμβο ΒΙ.ΠΕ. (Χιλιομετρική Θέση 7,0) έως τον Α/Κ Κάτω Αχαΐας (Χ.Θ. 17,9).

Στο ενδιάμεσο τμήμα, οι κάθετες οδοί που συνδέουν την Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου με τους οικισμούς νότια του αυτοκινητόδρομου θα παραμένουν σε λειτουργία. Με τη συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση επεκτείνεται κατά 11,0 χιλιόμετρα η υφιστάμενη ρύθμιση μεταξύ Κόμβου Οβρυάς και ΒΙ.ΠΕ., όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα.

Για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (διέλευση ασθενοφόρων ή πυροσβεστικών οχημάτων) έχει ληφθεί πρόνοια για τη διέλευση αυτών των οχημάτων από το αποκλεισμένο τμήμα, με τη συνοδεία οχημάτων της κατασκευάστριας εταιρίας ΑΒΑΞ.