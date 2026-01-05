Πάτρα: Ταυτοποιήθηκε 26χρονος για την εμπλοκή του στον θανάσιμο ξυλοδαρμό - Τι «δείχνει» το καταγραφικό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 31χρονου τα ξημερώματα της Κυριακής (04/01) σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, μετά τη σύλληψη και την απόδοση κατηγοριών στους ιδιοκτήτες του καταστήματος, οι ίδιοι παρέδωσαν στις Αρχές το οπτικό υλικό από τις κάμερες του καταστήματος, μέσω του οποίου καταδεικνύονται ακόμη δύο άτομα που συμμετείχαν στον άγριο ξυλοδαρμό του 31χρονου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η κίνηση αυτή ίσως αποδίδετα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, μεταξύ των οποίων και η παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Όπως προκύπτει από την εξέταση του καταγραφικού, το οποίο ανακτήθηκε το βράδυ της Κυριακής, ο 26χρονος, γνώριμο πρόσωπο στις Αρχές, φαίνεται πως είναι ο κύριος δράστης, ο οποίος φέρεται να προέβη σε άγρια χτυπήματα σε βάρος του 31χρονου θύματος.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κέντρου όπου έγινε ο ξυλοδαρμός - Επτά οι δράστες

Στο αιματηρό περιστατικό φέρονται να εμπλέκονται και οι υπόλοιποι τέσσερις ταυτοποιημένοι καθώς και άλλα άτομα. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών φαίνεται να πετάει σε βάρος του άνδρα ένα σκαμπό το οποίο τον χτυπά στο κεφάλι.

Αναστάτωση στα δικαστήρια: Συγγενείς του θύματος έκλεισαν τον δρόμο

Στο μεταξύ, ενώπιον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν, σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, στο οποίο τα ξημερώματα της Κυριακής σημειώθηκε το άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού, που οδήγησε στο θάνατο του 31χρονου.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Έξω από τα Δικαστήρια, σε κλίμα έντονης οδύνης έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς του 31χρονου, οι οποίοι έκλεισαν τον δρόμο προκειμένου να δείξουν την αγανάκτηση τους για τον χαμό του 31χρονου.

«Είναι φονιάδες», φωνάζουν καθώς κρατούν τη φωτογραφία του θύματος, όσο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη στο σημείο.