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Πάτρα: Ταυτοποίηθηκε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε προχωρημένη σήψη - Πρόκειται για μια 58χρονη

Ταυτοποίηθηκε η σορός της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου στην Πάτρα - Ανήκει σε μια 58χρονη.

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Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής (28/06), σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για μία 58χρονη από την περιοχή του Άργους. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, η σορός της βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παρουσία ιατροδικαστή διενεργήθηκε αυτοψία στο χώρο.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία το σενάριο εγκληματικής ενέργειας είναι λιγότερο πιθανό, ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ώστε να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα και να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

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