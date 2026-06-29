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Τραγωδία στην Πάτρα: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα - Ήταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε σπίτι στην Πάτρα και προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί τα στοιχεία της, ούτε οι συνθήκες θανάτου της.

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Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Πάτρα την Κυριακή (28/06).

Όπως γίνεται γνωστό από το tempo24.gr, η γυναίκα ήταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. 

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παρουσία ιατροδικαστή διενεργήθηκε αυτοψία στο χώρο.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα και να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της.

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί και το πώς βρέθηκε το πτώμα της γυναίκας στην Πάτρα.

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